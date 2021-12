Chi ride è fuori, anzi dentro. Non è LOL ma la Corea di Kim (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella Corea del Nord di Kim Jong-Un è vietato ridere per undici giorni. In realtà per celebrare il decimo anniversario della morte del capo supremo è anche vietato celebrare compleanni, bere alcol, e perfino parlare a voce alta in pubblico. Pare che tutto questo non sia una novità, anzi che accada ogni anno di questi tempi. Riporta l’Ansa che “in passato molte persone sorprese a bere o a fumare durante il periodo del lutto - racconta un residente della provincia sudoccidentale di South Hwanghae - sono state arrestate e trattate come prigionieri politici”. Tra i ‘reati’ contestabili quello di “guastare l’atmosfera del lutto collettivo”. Colpisce la cosa del ridere però. Un po’ perché ricorda in chiave drammatica LOL, il game show di un certo successo che in uno dei recenti italici lockdown vide dieci comici impegnati a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Nelladel Nord di Kim Jong-Un è vietatore per undici giorni. In realtà per celebrare il decimo anniversario della morte del capo supremo è anche vietato celebrare compleanni, bere alcol, e perfino parlare a voce alta in pubblico. Pare che tutto questo non sia una novità,che accada ogni anno di questi tempi. Riporta l’Ansa che “in passato molte persone sorprese a bere o a fumare durante il periodo del lutto - racconta un residente della provincia sudoccidentale di South Hwanghae - sono state arrestate e trattate come prigionieri politici”. Tra i ‘reati’ contestabili quello di “guastare l’atmosfera del lutto collettivo”. Colpisce la cosa delre però. Un po’ perché ricorda in chiave drammatica LOL, il game show di un certo successo che in uno dei recenti italici lockdown vide dieci comici impegnati a ...

Advertising

fernandocazzato : in Corea chi ride, paga pegno - paolo_ortenzi : @Carla05_15_50 Guardi, di quello che pensa del mio profilo non me ne può fregare di meno. Io mi rifaccio alla Scie… - CharlesFinidori : In #Corsica si dice 'Ùn ti ride di lu mè dolu. Chì quandu u meiu hè vechju u toiu hè novu.' - skz5k2 : RT @MedBunker: Chi dice che i vaccini stanno uccidendo è fondamentalmente un idiota. Ma non lo è anche chi ride dei morti di Covid? Siamo t… - enricasassa : RT @prelena_: Piangendo per lui che ride così ?????? Ma chi è quel tizio che riprende scusate ?? #prelemi -