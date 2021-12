Carica Juric | ' L' Inter? Noi a San Siro per vincere con un Toro d' attacco'

Advertising

"Cercheremo l'impresa, sarebbe fantastico chiudere l'anno così". Cioè col botto: Ivannon è napoletano, ma il senso è quello: sogna una festa in stile Piedigrotta. E il tecnico del Toro lo illustra bene il suo proposito: "Lo spirito col quale affrontiamo la capolista è quello ......campioni d'Italia in, l'obiettivo è naturalmente arrivare a Natale nel migliore dei modi. Il compito si annuncia invece decisamente impegnativo per la difesa del Torino, dove mister Ivan...Ultima gara del 2021 per l'Inter che ospita il Torino: tutte le info sulle formazioni e su come guardare la gara in diretta tv e streaming."Vincere a Milano potrebbe darci uno slancio importante. Siamo in costruzione, ma siamo anche competitivi", le parole del tecnico granata ...