Calcio Estero DAZN | Programma e Telecronisti 21 e 22 Dicembre 2021

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il grandeinternazionale suvedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Martedì e mercoledì in campo anche gli inglesi con la Carabao Cup, da segnalare Liverpool-Leicester e Tottenham-West Ham entrambe alle 20:45 di mercoledì 22. Infine, gli appuntamenti con LaLiga spagnola: da segnalare Siviglia-Barcellona martedì alle 21:30.

Advertising

fanpage : La vicenda del gol annullato a Kessié nel finale di #MilanNapoli ha travalicato i confini nazionali: toni increduli… - ducciosiena : Tutto vero … anche io sogno Vlahovic …a mio avviso dobbiamo ancora sognare,cercare dì arrivare sempre nelle prime 4… - bellantz : RT @fanpage: La vicenda del gol annullato a Kessié nel finale di #MilanNapoli ha travalicato i confini nazionali: toni increduli all’estero… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Covid, in #PremierLeague picco di positivi: 90 nell'ultima settimana ? - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Basilea, #Esposito fa mea culpa: 'È il momento di diventare uomo' ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Estero

WilliamHillNews

Un successo incredibile che sconfina anche all': States, Svizzera e non solo. Durante gli Europei dispunta la Bombeer azzurra - dedicata alla nostra Nazionale - e poi la Bombeer rosa ......!1) Trent Alexander - Arnold (getty images) tutte le notizie di alexander - arnold neville robertson Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "...Palla avvelenata di Daniele Autieri C'è il calcio di Messi e Ronaldo e c'è il calcio popolare, c'è un calcio dentro cui non girano soldi ma solo passione e c'è un calcio su cui (...) ...Buongiorno a tutti dalla redazione di CIP – Calcio in Pillole, che vi porta in prima pagina nei giornali sportivi esteri di oggi, martedì 21 dicembre 2021. In Spagna, Sport presenta la sfida tra ...