Cagliari e gli uruguaiani, pensavo fosse amore invece era un calesse (Di martedì 21 dicembre 2021) La situazione drammatica in casa Cagliari pone sul banco degli imputati soprattutto gli uruguaiani, storicamente molto affini alla maglia rossoblù In relazione alle potenzialità tecniche ed economiche, il Cagliari è senza dubbio la peggior squadra della Serie A e l’epurazione degli uruguaiani sarà forse solo l’inizio di un profondo rinnovamento. La “storica” conferenza stampa di Capozucca post umiliazione contro l’Udinese, d’altronde, era stata chiarissima ed inequivocabile nei toni e nelle parole. E così quelle di Godin e Caceres sono state le prime teste ghigliottinate, ma probabilmente non le uniche. Stride e non poco il fatto che siano proprio gli uruguaiani i principali imputati a processo. Correva infatti l’anno 1992 quando Waldemar Victorino sbarcò in Sardegna, diventando il primo di una lunga ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) La situazione drammatica in casapone sul banco degli imputati soprattutto gli, storicamente molto affini alla maglia rossoblù In relazione alle potenzialità tecniche ed economiche, ilè senza dubbio la peggior squadra della Serie A e l’epurazione deglisarà forse solo l’inizio di un profondo rinnovamento. La “storica” conferenza stampa di Capozucca post umiliazione contro l’Udinese, d’altronde, era stata chiarissima ed inequivocabile nei toni e nelle parole. E così quelle di Godin e Caceres sono state le prime teste ghigliottinate, ma probabilmente non le uniche. Stride e non poco il fatto che siano proprio glii principali imputati a processo. Correva infatti l’anno 1992 quando Waldemar Victorino sbarcò in Sardegna, diventando il primo di una lunga ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Allegri: 'Disponibili gli stessi di Bologna. Devo valutare tra #DeSciglio e #Cuadrado perché Juan è diffidato.… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: #Allegri: 'Disponibili gli stessi di Bologna. Devo valutare tra #DeSciglio e #Cuadrado perché Juan è diffidato. #Bentanc… - Felixgemini1978 : @FBiasin Perché anche alla Fiorentina volete costruirla a darvi Vlahovic come il Cagliari vi ha dato Batella?Chi gl… - AntoDamiano1996 : Passiamo al 1977, altro triangolare per salire in Serie A, tra Pescara, Atalanta e Cagliari. I 3 incontri vengono t… - vivere_sardegna : “Svenuta in auto dopo un incidente in viale Monastir a Cagliari, cerco gli angeli che mi hanno salvata” -