Cagliari | beffa contro la Juventus | un turno di squalifica per Dalbert

(Di martedì 21 dicembre 2021)ammonito: scatterà ladell’esterno per il prossimodi campionatola Sampdoria L’esterno sinistroè stato ammonito al minuto 35 del match. Il calciatore rossoblù salterà la sfida del 6 gennaio a Marassila Sampdoria, valevole per la 20a giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...il, vola l'Udinese Ancor di più, perché al 90' minuto i rossoneri avevano anche pareggiato; tuttavia il Var ha annullato per fuorigioco il gol di Franck Kessié, aggiungendo così laal ...... lo spagnolo lucida il mirino e con una punizione magistraleCragno, immobile sulla ... ma come nella prima parte, anche nella ripresa ilnon fa in tempo ad assestarsi che subisce il ...ASCOLTA Cagliari, Dalbert ammonito: scatterà la squalifica dell’esterno per il prossimo turno di campionato contro la Sampdoria L’esterno sinistro Dalbert è stato ammonito al minuto 35 del match Juven ...Il direttore sportivo del Cagliari Capozucca, uscito al posto dell’ammutolito Mazzarri per la conferenza stampa del dopo partita, è stato durissimo con i giocatori locali definendoli indegni di indoss ...