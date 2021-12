Bilancio 2022-2024, dal sociale, alla scuole, ai giovani e le famiglie, per finire sul territorio: Crescere Insieme prepara le proposte da mettere sul piatto (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiumicino – “Siamo giunti al giorno più importante dell’anno per un’Amministrazione comunale: oggi si voterà il Bilancio triennale 2022-2024 ed è lì che si vedranno sia le volontà, che le azioni concrete che vorrà mettere in atto il nostro Comune. Tanti sono gli emendamenti presentati da Crescere Insieme e tanti sono le problematiche che intendono risolvere: si va dal sociale, alla scuola, ai sostegni alle famiglie in difficoltà, alle parrocchie, fondi destinati ai giovani, agli anziani, passando per la lotta al randagismo e molti altri interventi fondamentali per il nostro territorio”. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) Fiumicino – “Siamo giunti al giorno più importante dell’anno per un’Amministrazione comunale: oggi si voterà iltriennaleed è lì che si vedranno sia le volontà, che le azioni concrete che vorràin atto il nostro Comune. Tanti sono gli emendamenti presentati dae tanti sono le problematiche che intendono risolvere: si va dalscuola, ai sostegni allein difficoltà, alle parrocchie, fondi destinati ai, agli anziani, passando per la lotta al randagismo e molti altri interventi fondamentali per il nostro”. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Comunicazioni Draghi: #Omicron e #inflazione per l’aumento dei prezzi dell’energia rappresentano elementi di incer… - FuturaTorino : @unito, il Rettore Geuna: 'Il Cda ha appena approvato il bilancio di previsione dal 500 milioni per il 2022. Ricerc… - ilfaroonline : Bilancio 2022-2024, dal sociale, alla scuole, ai giovani e le famiglie, per finire sul territorio: Crescere Insieme… - moneypuntoit : ?? Bonus casa 2022: quali novità in Legge di Bilancio? Il punto sulla proroga dei lavori edilizi ?? - GiuseppeRF82 : @InLimoneWeTrust Ignorante di un caprone, il bilancio 21/22 sarà appettato a fine 2022. Il 35% e la fittizietà dell… -