(Di martedì 21 dicembre 2021) Dare spazio ai giovani nella gestione delle attività amministrative die farli innamorare della Politica. Ieri sera il consiglio comunalese ha approvato le modifiche al regolamento della. “Voglio ringraziare la prima Commissione – dice il presidente della prima commissione Giuseppe La Corte – per aver portato queste modifiche al regolamento della (live.it)

Advertising

monrealeatoday : A Monreale rinasce la Consulta Giovanile - -

Ultime Notizie dalla rete : Monreale rinasce

StrettoWeb

Lavoro in Sicilia, i grandi brand sono alla ricerca di personale anche sulla nostra Isola. Le offerte di Nike, Sephora, Old Wild West, La Rinascente e Primark. Come presentare la propria candidatura e ...