Uomini e Donne | quando va in pausa per le vacanze di Natale 2021 e quando torna

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Come tutti i programmi in onda su Canale 5, ancheandrà in vacanza in occasione del. Tuttavia per i fan del programma di Maria De Filippi c’è una bella notizia:andrà in onda fino a mercoledì 22 dicembre, il che vuol dire che le puntate di lunedì 20 e martedì 21 dicembre andranno in onda. Come di consueto, poi, il talk-show tornerà in onda il lunedì dopo la befana; quest’anno si tratta del 10 gennaio,alle 14.45 in punto sulla rete ammiraglia Mediaset potremore a gustarci le vicende dei tronisti e dei cavalieri e dame del trono over. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, tristeper Roberta Giusti e Samuele ...