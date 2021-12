Uomini e Donne: quando si ferma, da cosa viene sostituito e quando riprende (Di lunedì 20 dicembre 2021) Uomini e Donne: come sempre non ci sarà durante le Feste di Natale. Ecco quando sarà l’ultima puntata, quando tornerà il dating show di Maria De Filippi e cosa ci sarà al suo posto. Naturalmente andranno in onda film di Natale! Uomini e Donne: stop da giovedì. Da cosa verrà sostituito il programma? Gemma Galgani, Tina Cipollari e “combricola” saluteranno il loro pubblico mercoledì 22 dicembre. L’indomani, Antivigilia di Natale, dalle 14:45 alle 16:40 andrà in onda film natalizio del 2019 “Una Natale da Corgi”. La protagonista è Lauren, madre single di un bambino e donna stacanovista. Cambierà quando conoscerà Ben, anche lui genitore single, e un cagnolino. La faranno ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 20 dicembre 2021): come sempre non ci sarà durante le Feste di Natale. Eccosarà l’ultima puntata,tornerà il dating show di Maria De Filippi eci sarà al suo posto. Naturalmente andranno in onda film di Natale!: stop da giovedì. Daverràil programma? Gemma Galgani, Tina Cipollari e “combricola” saluteranno il loro pubblico mercoledì 22 dicembre. L’indomani, Antivigilia di Natale, dalle 14:45 alle 16:40 andrà in onda film natalizio del 2019 “Una Natale da Corgi”. La protagonista è Lauren, madre single di un bambino e donna stacanovista. Cambieràconoscerà Ben, anche lui genitore single, e un cagnolino. La faranno ...

