Un'altra bufala della sinistra sul Colle. "Mattarella e Draghi restino insieme" (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dem non hanno nomi e numeri per guidare il gioco. E tifano ancora per un bis al Quirinale e tenere così SuperMario a Chigi Leggi su ilgiornale (Di lunedì 20 dicembre 2021) I dem non hanno nomi e numeri per guidare il gioco. E tifano ancora per un bis al Quirinale e tenere così SuperMario a Chigi

Advertising

Giusepp73435001 : @Claudio03921400 Se non è una bufala,gli hanno venduto altra verdura al posto della cicoria - V_Mannello : @MediasetTgcom24 alcuni #NoVax sostengono che il 'creatore' del #vaccino non è vaccinato. Non è vero ? Ma credere… - RossellaCucche1 : @Corriere È vero o è un’altra bufala da propinare ai creduloni? - 248455 : È per caso un'altra bufala dopo quella del M5S? - SemperAdamantes : RT @LFacciato: @LaStampa Al di là di #Formigli,a cui piacciono i disegnini,è una bufala che nonostante 87%bivaccinati,terze dosi iniziate,b… -