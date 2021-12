SNAI – Serie A: l'Inter punta alla settima Milan, quote scacciacrisi (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - La capolista, già campione d'inverno e reduce da sei successi di fila, è nettamente favorita nel turno Interno con il Torino: «1» a 1,30. I rossoneri, sconfitti e agganciati dal Napoli al secondo posto, strappano un pronostico ampiamente positivo in casa di un Empoli in grande spolvero. Milano, 20 dicembre 2021 – Sei vittorie consecutive, il titolo di campione d'inverno conquistato con una giornata di anticipo, una squadra che gira a meraviglia: Simone Inzaghi si gode la sua Inter e mercoledì, nel turno infrasettimanale che chiude il girone di andata, va a caccia del settimo sigillo, a San Siro contro il Torino. Per gli esperti SNAI, Handanovic e compagni sono strafavoriti, a 1,30; il segno «X» vale 5,50 volte la posta mentre il colpaccio esterno degli uomini di Juric si gioca a 9,00. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) (Adnkronos) - La capolista, già campione d'inverno e reduce da sei successi di fila, è nettamente favorita nel turnono con il Torino: «1» a 1,30. I rossoneri, sconfitti e agganciati dal Napoli al secondo posto, strappano un pronostico ampiamente positivo in casa di un Empoli in grande spolvero.o, 20 dicembre 2021 – Sei vittorie consecutive, il titolo di campione d'inverno conquistato con una giornata di anticipo, una squadra che gira a meraviglia: Simone Inzaghi si gode la suae mercoledì, nel turno infranale che chiude il girone di andata, va a caccia del settimo sigillo, a San Siro contro il Torino. Per gli esperti, Handanovic e compagni sono strafavoriti, a 1,30; il segno «X» vale 5,50 volte la posta mentre il colpaccio esterno degli uomini di Juric si gioca a 9,00. ...

Advertising

Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: l’Inter punta alla settima. Milan, quote sca… - MatteInno14 : C'è luce in fondo al tunnel.. Nella notte, al tavolo, ho trovato una che ha il conto online Snai. E me ne parla ani… - SN4IFUN : ???? Lo sapevi che le #poste serbe hanno dedicato una nuova serie di francobolli a #Djokovic? È il primo sportivo del… - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: più Milan che Napoli su… - lifestyleblogit : SNAI – Serie A: più Milan che Napoli Atalanta, quote da grande contro la Roma - -

Ultime Notizie dalla rete : SNAI Serie Diretta/ Torino Verona (risultato finale 1 - 0): Milinkovic decisivo! QUOTE PER LE SCOMMESSE Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Torino Verona di Serie A , proposte dall'agenzia Snai. Leggermente favorito il Torino, con la sua vittoria, ...

DIRETTA/ Sampdoria Venezia (risultato finale 1 - 1): pareggia Henry! QUOTE PER LE SCOMMESSE Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Sampdoria Venezia di Serie A , proposte dall'agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria ...

SNAI – Serie A: l'Inter punta alla settima Milan, quote scacciacrisi Adnkronos Città metropolitana di Catania, Pogliese: “Spenderemo risorse Snai” Lo ha detto il sindaco metropolitano di Catania Salvo Pogliese a margine di una serie di incontri con i sindaci dell'area interna del Val Simeto e del Calatino e i loro delegati in merito al programma ...

Serie A: l'Inter punta alla settima, Milan, quote scacciacrisi I nerazzurri, freschi campioni d'inverno, puntano al settimo successo consecutivo per staccare ulteriormente le avvesarie, rossoneri subito in cerca di riscatto.

QUOTE PER LE SCOMMESSE Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Torino Verona diA , proposte dall'agenzia. Leggermente favorito il Torino, con la sua vittoria, ...QUOTE PER LE SCOMMESSE Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Sampdoria Venezia diA , proposte dall'agenzia. Sembrano favoriti i padroni di casa, con la vittoria ...Lo ha detto il sindaco metropolitano di Catania Salvo Pogliese a margine di una serie di incontri con i sindaci dell'area interna del Val Simeto e del Calatino e i loro delegati in merito al programma ...I nerazzurri, freschi campioni d'inverno, puntano al settimo successo consecutivo per staccare ulteriormente le avvesarie, rossoneri subito in cerca di riscatto.