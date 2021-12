Sci alpino, Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2021: programma, orari, tv. Lo slalom in notturna nel Canalone Miramonti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultimo appuntamento prima di Natale per la Coppa del Mondo di sci alpino con lo spettacolo dello slalom maschile da Madonna di Campiglio. La classica gara notturna sulla 3Tre, un appuntamento emozionante con la pista all’interno del Canalone Miramonti. Clement Noel è l’uomo da battere, ma l’Italia sogna in grande con Alex Vinatzer, che vuole riscattarsi dopo la sfortunata uscita nello slalom della Val d’Isere. Di seguito il programma dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di sci alpino. La gare sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultimo appuntamento prima di Natale per ladeldi scicon lo spettacolo dellomaschile dadi. La classica garasulla 3Tre, un appuntamento emozionante con la pista all’interno del. Clement Noel è l’uomo da battere, ma l’Italia sogna in grande con Alex Vinatzer, che vuole riscattarsi dopo la sfortunata uscita nellodella Val d’Isere. Di seguito ildellodidi, valevole per ladelmaschile-2022 di sci. La gare sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ...

