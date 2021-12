Pradè: «Ikoné è forte ma è del Lille, non posso dire altro» (Di martedì 21 dicembre 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine della cerimonia di consegna del premio ADiCoSp: le sue dichiarazioni Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato a margine della consegna del preio ADiCoSp alla carriera. Occasione anche per qualche battuta sul mercato e su Ikoné in particolare. Le sue dichiarazioni riportate da TMW. IKONE – «Possibile innesto per gennaio? Il mercato apre il 3 di gennaio, Ikoné è un giocatore del Lille, un giocatore forte. Ma non posso dire altro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Danielettore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine della cerimonia di consegna del premio ADiCoSp: le sue dichiarazioni Daniele, ds della Fiorentina, ha parlato a margine della consegna del preio ADiCoSp alla carriera. Occasione anche per qualche battuta sul mercato e suin particolare. Le sue dichiarazioni riportate da TMW. IKONE – «Possibile innesto per gennaio? Il mercato apre il 3 di gennaio,è un giocatore del, un giocatore. Ma non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

