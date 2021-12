Pensioni, Landini a Draghi: “Chiesto metodo diverso, presenteremo proposta unitaria” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal governo impegno ad aprire tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero. Si parte a inizio 2022 con tre filoni: flessibilità in uscita, giovani e donne, previdenza complementare Leggi su lastampa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dal governo impegno ad aprire tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero. Si parte a inizio 2022 con tre filoni: flessibilità in uscita, giovani e donne, previdenza complementare

Advertising

Mosquitas77 : Oggi Draghi vede un Landini indebolito dallo sciopero non tanto generale - vivinbaro : RT @mariolavia: ===Oggi Landini da Draghi. Per la prima volta il sindacato più debole dopo uno sciopero generale - StefanoDeloren1 : RT @mariolavia: ===Oggi Landini da Draghi. Per la prima volta il sindacato più debole dopo uno sciopero generale - Rossana44792035 : RT @mariolavia: ===Oggi Landini da Draghi. Per la prima volta il sindacato più debole dopo uno sciopero generale - mariamacina : Normalmente gli scioperi generali rafforzano i sindacati, non questa volta. Ma si può star certi che non è intenzio… -