Pensioni | Draghi | non mettere a rischio la sostenibilità

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sulle'possiamo lavorare su qualsiasi modifica purché non sia messa a repentaglio ladellenel medio e lungo periodo e all'interno del contesto europeo'. Lo ha detto il ...

Advertising

SkyTG24 : Pensioni, oggi l'incontro con Draghi. Tra le proposte dei sindacati anche l’Ape social - AcerboLivio : Pensioni, Draghi: modifiche ok ma compatibili con sostenibilità – Askanews - QuelloKeSbrocca : RT @MarcoRizzoPC: Landini e i sindacati concertativi da Draghi. Risultati penosi. Invece di far valere la mobilitazione del 16 dicembre pra… - FisascatMessina : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Incontro positivo con il premier #Draghi. Il Governo ha accolto la nostra richiesta di avviare una fase d… - aferraricislit2 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Incontro positivo con il premier #Draghi. Il Governo ha accolto la nostra richiesta di avviare una fase d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni Draghi

...lavorare su qualsiasi modifica purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità dellenel medio e lungo periodo e all'interno del contesto europeo'. Lo ha detto il premier Marioin ......e della riforma della legge Fornero e, di conseguenza, l'impatto delle misure sulla Manovra. L'incontro di oggi L'incontro, durato poco meno di un'ora, ha visto da un lato il premier...È durato poco meno di un'ora l'incontro di questo pomeriggio a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati sul tema delle pensioni. Il faccia a faccia è avvenuto in un cli ...Coordinamento politico a Franco, Brunetta e Orlando. Garofoli e Leonardi coordineranno la parte tecnica. Per quanto riguarda le pensioni "avvieremo subito un programma operativo". Così ai Sindacati il ...