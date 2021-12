Oltre un mld e mezzo per 5 centri nazionali in ricerche di frontiera su tecnologie chiave (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pubblicato il bando che assegna 1,6 miliardi di euro a 5 centri nazionali impegnati in ricerche di frontiera relative a tecnologie chiave. Lo rende noto il ministero per l’Università e la Ricerca, che oggi sul suo sito ha pubblicato il bando, il primo previsto per le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). I centri finanziati si occupano di: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; tecnologie dell’agricoltura (Agritech), sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, mobilità sostenibile, biodiversità . Le proposte per costituire i centri nazionali potranno presentate attraverso la piattaforma informatica GEA del ministero a partire dalle ore ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Pubblicato il bando che assegna 1,6 miliardi di euro a 5impegnati indirelative a. Lo rende noto il ministero per l’Università e la Ricerca, che oggi sul suo sito ha pubblicato il bando, il primo previsto per le misure di ricerca in filiera del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ifinanziati si occupano di: simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni;dell’agricoltura (Agritech), sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, mobilità sostenibile, biodiversità . Le proposte per costituire ipotranno presentate attraverso la piattaforma informatica GEA del ministero a partire dalle ore ...

