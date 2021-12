Inter, Inzaghi sorride: recuperato un nerazzurro per il Torino (Di lunedì 20 dicembre 2021) In vista di Inter-Torino, Inzaghi recupererà Darmian che rientrerà tra i convocati dopo l’infortunio Simone Inzaghi può sorridere in vista di Inter-Torino. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatore nerazzurro recupera Matteo Darmian per la sfida contro i granata. L’esterno ha smaltito l’infortunio e tornerà tra i convocati nel turno infrasettimanale. Resta invece indisponibile Joaquin Correa che, a causa della distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, rientrerà dopo la sosta natalizia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) In vista direcupererà Darmian che rientrerà tra i convocati dopo l’infortunio Simonepuòre in vista di. Come riportato da Tuttosport, infatti, l’allenatorerecupera Matteo Darmian per la sfida contro i granata. L’esterno ha smaltito l’infortunio e tornerà tra i convocati nel turno infrasettimanale. Resta invece indisponibile Joaquin Correa che, a causa della distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, rientrerà dopo la sosta natalizia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | INZAGHI 'I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo un percorso chiaro da fare' ?? - FcInterNewsit : ?? Dopo 17 giornate ci prendiamo ciò che è nostro. Siamo FINALMENTE PRIMI e lo siamo MERITATAMENTE. Come gioca l'Int… - Inter : ??? | MISTER 'I ragazzi hanno avuto il giusto atteggiamento, mi stanno dando grande disponibilità' ?? - CalcioNews24 : #Inter, #Inzaghi sorride: recuperato un nerazzurro per il #Torino - saniokjumped : milincovi savi nell'inter di inzaghi sarebbe il vecino di turno, un ottimo giocatore che però non troverebbe spazio… -