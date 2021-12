E se la felicità fosse una questione di geni? (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcuni parlano di fortuna, altri danno la colpa o il merito al destino, altri ancora, invece, sono convinti del fatto che nel bene o nel male, tutto ciò che accade è dovuto alla capacità o all’incapacità delle persone che decidono da sole per la loro vita. La verità è che non esiste una sola risposta alla domanda che attanaglia la nostra mente a ogni ora del giorno e della notte: come facciamo a essere felici? È colpa nostra se non lo siamo? È colpa di un disegno già scritto che non riusciamo a leggere? O, semplicemente, gli altri sono più bravi di noi a raggiungere i loro obiettivi e a realizzare i sogni? Secondo la scienza non è nulla di tutto questo perché la felicità è un questione di geni. Nel 2015 una ricerca pubblicata sulla rivista Review of General Psychology metteva alla luce la correlazione tra patrimonio genetico e ... Leggi su dilei (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alcuni parlano di fortuna, altri danno la colpa o il merito al destino, altri ancora, invece, sono convinti del fatto che nel bene o nel male, tutto ciò che accade è dovuto alla capacità o all’incapacità delle persone che decidono da sole per la loro vita. La verità è che non esiste una sola risposta alla domanda che attanaglia la nostra mente a ogni ora del giorno e della notte: come facciamo a essere felici? È colpa nostra se non lo siamo? È colpa di un disegno già scritto che non riusciamo a leggere? O, semplicemente, gli altri sono più bravi di noi a raggiungere i loro obiettivi e a realizzare i sogni? Secondo la scienza non è nulla di tutto questo perché laè undi. Nel 2015 una ricerca pubblicata sulla rivista Review of General Psychology metteva alla luce la correlazione tra patrimonio genetico e ...

Advertising

applepisuprema : ama, ama fino allo sfinimento, in qualche modo verrai ricompensato, e anche se così non fosse, hai vissuto la felic… - manchesenzoscus : 'come se la felicità stessa fosse qualcosa che tutti dovevano e potevano ottenere, e piegarsi a compromessi fosse s… - Itweet_DiTuMa : RT @martyisbackk: #SpiderManNoWayHome ATTENZIONE SPOILER - - - - - - - - - - - - - - - - Ma quanto si vedeva che Andrew fosse emozionanti… - EliAl73 : “La felicità non è mai facile. Se lo fosse, non sarebbe felicità.” Da CASTIGATA. Il mio romanzo. Su Amazon. ??… - ReatoVolto : @MatteoAcm 500k sono realistici, felicità sempre no. È una condizione inumana dato che tutti i sentimenti fluttuano… -

Ultime Notizie dalla rete : felicità fosse Come Thor ha risollevato il turismo di una cittadina australiana Ci ho dormito su e, una volta sveglio, continuavo a credere che fosse una buona idea e che si ... La cosa, tra l'altro, ha creato un vero fermento e tanta felicità, che ci serviva dopo essere stati in ...

Natale per topi o per capitani? - Alessandro D'Avenia ... da parte di un topo che sarebbe rimasto catturato nella trappola del mondo se non fosse stato ... Sta a noi scegliere se esser topi che rubano felicità e aspettano la morte , o figli, unici nell'intera ...

Carpi, alla casa del volontariato apre il Museo della felicità Corriere della Sera Ci ho dormito su e, una volta sveglio, continuavo a credere cheuna buona idea e che si ... La cosa, tra l'altro, ha creato un vero fermento e tanta, che ci serviva dopo essere stati in ...... da parte di un topo che sarebbe rimasto catturato nella trappola del mondo se nonstato ... Sta a noi scegliere se esser topi che rubanoe aspettano la morte , o figli, unici nell'intera ...