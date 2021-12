Dsga e assistenti amministrativi proclamano azioni di protesta dal 3 al 31 gennaio: non si fa ciò che non compete (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Anquap, con una nota inviata al governo, proclama azioni di protesta sindacale per Direttori SGA e assistenti amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 3 al 31 gennaio 2022: "Non si fa ciò che non compete". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) L'Anquap, con una nota inviata al governo, proclamadisindacale per Direttori SGA edelle Istituzioni Scolastiche ed Educative dal 3 al 312022: "Non si fa ciò che non". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Dsga e assistenti amministrativi proclamano azioni di protesta dal 3 al 31 gennaio: non si fa ciò che non compete - Debora72174569 : RT @Ticonsiglio: Domanda assistenti amministrativi ATA per incarico DSGA: avvisi interpello <p>Diversi Uffici scolastici hanno aperto gli i… - Ticonsiglio : Domanda assistenti amministrativi ATA per incarico DSGA: avvisi interpello <p>Diversi Uffici scolastici hanno apert… -