Draghi | valutiamo misure per Natale in base ai dati su Omicron

(Di lunedì 20 dicembre 2021) "Ancora c'è da lavorare e da essere attenti. In particolare questa settimana faremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da prendere in vista delle vacanze di ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @TgLa7: Il premier: non c'è ancora nulla di deciso, aspettiamo i dati #TgLa7 #20dicembre - infoitinterno : Natale, Draghi: 'Attenti, valutiamo misure' - TgLa7 : Il premier: non c'è ancora nulla di deciso, aspettiamo i dati #TgLa7 #20dicembre - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Draghi: 'Valutiamo altre misure, decisione sulla base dei dati' #covid - benjamn_boliche : Natale,Draghi: attenti,valutiamo misure -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi valutiamo

Agenzia askanews

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in conferenza stampa con il cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz, dopo averlo ringraziato per i complimenti sulla ...Natale,: 'Attenti,misure' - 'Per Natale potrebbero esserci nuove misure per arginare il Covid, ma bisogna ancora aspettare per sapere quali siano.' Lo ha anticipato il premier dopo l'...Spero che Draghi mantenga, giovedì, la barra dritta ... con il peggioramento dei dati pandemici, sarebbe da valutare la decisione, che altri Paesi stanno già prendendo, di un lockdown per i non ...Milano, 20 dic. (askanews) - 'Ancora c'è da lavorare e da essere attenti. In particolare questa settimana faremo una cabina di regia in cui ...