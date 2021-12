Covid: Renzi, 'per combattere Omicron non servono i tamponi, vaccinarsi!' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Per me la priorità è dire basta chiacchiere sul Quirinale che non servono a niente. C'è la priorità di combattere la variante Omicron e per farlo non servono le discussioni sui tamponi ma serve accelerare sui vaccini e sulla terza dose. Fare di più, meglio, presto e bene e l'unico modo per uscire dalla crisi Covid. vaccinarsi!". Lo dice Matteo Renzi in un video sui suoi canali social. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Per me la priorità è dire basta chiacchiere sul Quirinale che nona niente. C'è la priorità dila variantee per farlo nonle discussioni suima serve accelerare sui vaccini e sulla terza dose. Fare di più, meglio, presto e bene e l'unico modo per uscire dalla crisi". Lo dice Matteoin un video sui suoi canali social.

