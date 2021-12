Ciclismo | Geraint Thomas firma un biennale con la Ineos Grenadiers e cerca il riscatto

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 dicembre 2021)hato un contrattocon la. Il ciclista gallese proseguirà così la sua carriera con la corazzata britannica, formazione per cui milita fin dal 2010 (anno della sua fondazione, ai tempi col nome di Team Sky). Il vincitore del Tour de France 2018, reduce da due stagioni estremamente complicate in cui non ha ottenuto risultati di rilievo anche a causa di alcune cadute, cercherà di tornare ai vertici nella prossima annata agonistica e cercherà il colpaccio alla Grande Boucle. Il 35enne, professionista dal 2007 con un passato di lusso nelsu pista (Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre a Pechino 2008 e Londra 2012), si è sempre distinto per le sue doti di passista scalatore, prima ricoprendo i panni di gregario e ...