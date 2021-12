Buglione “Per Fidasc affiliazioni in aumento e impegno sociale” (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno particolare, certamente non semplice a livello sociale per la pandemia, mentre per noi è stato positivo dal punto di vista delle affiliazioni delle società e dell’attività agonistica dei soci. Anche per questo abbiamo fatto diverse riunioni, l’ultima delle quali è stata una sorta di Stati Generali dei dirigenti per fare il punto della situazione”. Felice Buglione, presidente della Federazione italiana discipline armi sportive da caccia e cinofilia, chiude un 2021 positivo per l’attività federale. Tante le novità introdotte nel primo anno del quinto mandato alla guida della Fidasc, tra cui sei nuove scuole federali. “Cerchiamo di adeguarci ai tempi e alle richieste che vengono dall’alto, ovvero dal Coni e da Sport e Salute – ha raccontato Buglione in un’intervista ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno particolare, certamente non semplice a livelloper la pandemia, mentre per noi è stato positivo dal punto di vista delledelle società e dell’attività agonistica dei soci. Anche per questo abbiamo fatto diverse riunioni, l’ultima delle quali è stata una sorta di Stati Generali dei dirigenti per fare il punto della situazione”. Felice, presidente della Federazione italiana discipline armi sportive da caccia e cinofilia, chiude un 2021 positivo per l’attività federale. Tante le novità introdotte nel primo anno del quinto mandato alla guida della, tra cui sei nuove scuole federali. “Cerchiamo di adeguarci ai tempi e alle richieste che vengono dall’alto, ovvero dal Coni e da Sport e Salute – ha raccontatoin un’intervista ...

Il Presidente della Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia e Cinofilia Felice Buglione traccia all'Italpress un bilancio del 2021 e guarda al 2022.

