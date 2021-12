Achille Lauro in versione Babbo Natale, porta i doni ai bimbi in ospedale e una donazione di 100mila dollari (Di lunedì 20 dicembre 2021) Achille Lauro ha vestito (metaforicamente) i panni di Babbo Natale e ha portato doni ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a San Donato Milanese. Il cantante ha distribuito pacchetti ai piccoli ricoverati, prestandosi per i giochi e per i tanti scatti a ricordo di questo momento. Ma non è tutto: ha donato anche 100mila dollari raccolti nel corso di un evento, andato in scena lo scorso 7 dicembre, nel quale ha interpretato i brani del suo repertorio mostrando a tutti le sensazioni e i battiti del suo cuore. Achille ha portato grande allegria in reparto tra i 22 piccoli degenti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania. Il cantante, ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 20 dicembre 2021)ha vestito (metaforicamente) i panni die hatoai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a San Donato Milanese. Il cantante ha distribuito pacchetti ai piccoli ricoverati, prestandosi per i giochi e per i tanti scatti a ricordo di questo momento. Ma non è tutto: ha donato ancheraccolti nel corso di un evento, andato in scena lo scorso 7 dicembre, nel quale ha interpretato i brani del suo repertorio mostrando a tutti le sensazioni e i battiti del suo cuore.hato grande allegria in reparto tra i 22 piccoli degenti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Camerun, Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria e Romania. Il cantante, ...

