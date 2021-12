Zucchero, chi è la prima figlia Alice Fornaciari: “La separazione non è stata semplice” (Di domenica 19 dicembre 2021) Classe 1981, Alice Fornaciari è la figlia maggiore del cantante Adelmo, noto come Zucchero e di Angela Figliè. La coppia ha avuto un’altra figlia, Irene, nata nel 1983. Contrariamente alla sorella minore, che ha seguito le orme del padre e fa la cantante, di Alice Fornaciari si sa molto meno, anche se in passato ha collaborato col suo papà. Ad esempio, alla fine degli anni Novanta, le due figlie di Zucchero collaborano alla scrittura delle musiche del brano ‘Puro Amore’, il cui testo è del cantante insieme al noto paroliere Pasquale Panella. Il brano è stato inciso in inglese prima come If Not Tonight e in seguito nel 2004 col titolo Pure Love, col bluesman che ha duettato con Dolores O’Riordan. Negli anni, Alice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Classe 1981,è lamaggiore del cantante Adelmo, noto comee di Angela Figliè. La coppia ha avuto un’altra, Irene, nata nel 1983. Contrariamente alla sorella minore, che ha seguito le orme del padre e fa la cantante, disi sa molto meno, anche se in passato ha collaborato col suo papà. Ad esempio, alla fine degli anni Novanta, le due figlie dicollaborano alla scrittura delle musiche del brano ‘Puro Amore’, il cui testo è del cantante insieme al noto paroliere Pasquale Panella. Il brano è stato inciso in inglesecome If Not Tonight e in seguito nel 2004 col titolo Pure Love, col bluesman che ha duettato con Dolores O’Riordan. Negli anni,...

Advertising

n1ptr0 : Nel finale segreto di: 'Chi ha incastrato Babbo Natale?' c'è Massimo Boldi che toglie lo zucchero dal pandoro con u… - cerasimc : @Stronza Sono 2 anni che, come autista soccorritore, il SSN mi paga (e anche bene) per spargere il virus e le sue v… - RADIOEFFEITALIA : Zucchero, Lester Snell & New Orleans Gospel Choir - X Colpa Di Chi? - DirectionMRC : #NowPlaying Zucchero - Per colpa di chi - Adrien_Zucchero : Ex Premier arrestato in diretta per aver manifestato contro il coprifuoco: in Slovenia sono già alla “fase due” del… -