Ue: Von der Leyen, con Covid e Recovery al via nuova fase (Di domenica 19 dicembre 2021) "Negli ultimi due anni l'Europa ha compiuto un nuovo passo avanti, mettendo a punto una propria risposta alla pandemia. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo fatto fronte comune per produrre ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "Negli ultimi due anni l'Europa ha compiuto un nuovo passo avanti, mettendo a punto una propria risposta alla pandemia. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo fatto fronte comune per produrre ...

Advertising

rassegnally : Poco dopo Von der Leyen sottolinea di nuovo in italiano ????: “Voglio un’Europa per i giovani e voglio un’Europa dei… - vincenzo_maso : 'Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'#Italia di gestire efficacemente la pandemia, l'economia ital… - Massimi47715989 : LA VACCATA DELLA #UE AI TEMPI ERAVAMO LA QUARTA POTENZA MODIALE CHE DAVA MERDA A FRANCIA E GERMANIA… - Massimi47715989 : - danziarn : @AzzurraBarbuto Eh non sei aggiornata la von der criminalen ha decretato 3 mesi -