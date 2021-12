Tre operai morti nel crollo di una gru | strada posta sotto sequestro

Advertising

il_pucciarelli : I tre operai sulla gru: sarebbe bello avere - e pubblicare - le loro buste paga; e dopo averle viste, magari, smett… - lauraboldrini : Le immagini della tragedia di #Torino sono strazianti. Tre operai morti per il crollo di una gru, tra cui un ragazz… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - Loris74411866 : RT @il_pucciarelli: I tre operai sulla gru: sarebbe bello avere - e pubblicare - le loro buste paga; e dopo averle viste, magari, smettere… - luigisa27514204 : RT @Thegoodvybye: C'è sui social un video che gira Si vedono i tre operai morti ieri a Torino. Bisognerebbe fermarsi ogni tanto e rispettar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre operai

stato messo sotto sequestro a Torino il tratto di via Genova dove ieri il crollo di una gru ha provocato la morte di, Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni, Filippo Falotico, 20 anni, e il ferimento di altrepersone. L'area è transennata e presidiata da vigili del fuoco e polizia ...Lo dice un commerciante di via Genova, a Torino, in merito all'incidente costato la vita a.'Il conducente del pullman - aggiunge un altro residente - deve avere sentito il botto dietro di ...Il tratto di via Genova a Torino, dove ieri tre operai sono morti e altre tre persone sono rimaste ferite a causa del crollo di una gru, è stato messo sotto sequestro. La zona è ora transennata e pres ...Serie A2 femminile girone B, una bella Anthea Vicenza Volley “spaventa” la forte CDA Talmassons (1-3) Prestazione di qualità per le biancorosse di Luca Chiappini, che vanno vicine a conquistare un pun ...