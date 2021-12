Sci fondo | Cdm Pellegrino e De Fabiani quarti in team sprint Dresda

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - I risultati della sprint TC della Coppa Italia di Dobbiaco - Andrea02021955 : RT @paolo_ortenzi: @Geostudiolab @Massi_Fantini84 @Andrea02021955 Il vaccino non fa un cazzo. Sono calmissimo (specialmente dopo 10 km di s… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - La Svezia di Dahlqvist e Sundling si impone nella team sprint di Dresda - paolo_ortenzi : @Geostudiolab @Massi_Fantini84 @Andrea02021955 Il vaccino non fa un cazzo. Sono calmissimo (specialmente dopo 10 km… - plattner_lukas : @aspide_l Con gli sci da fondo -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Gli azzurri ai piedi del podio, a 78 centesimi dai vincitori ROMA - Si è fermata ai piedi del podio la squadra maschile italiana nella team sprint di Coppa del mondo didiandata in scena nella tappa di Dresda, in Germania. Il duo azzurro, composto da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, dopo essere stato anche in ottava posizione a 2 km dal ......in un buco sul terreno innevato, senza però quelle di uscita. Questo in un'area in quota sul versante tra Monte Cavallo e Rifugio Semenza. Avvicinatisi, i soccorritori hanno visto l'uomo in...Era finito con gli sci nel 'pozzo' di una profonda dolina carsica, ed è stato recuperato in vita, seppur infortunato, uno scialpinista 47enne, Giorgio De Bona, di cui da ieri si erano perse le tracce ...Sci di fondo - Finale concitato per la gara maschile, dove Pellegrino non trova un varco tra le due Norvegie e la Russia.