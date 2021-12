Nicol di Amici 2021: chi è, età, cognome, vita privata, Instagram (Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Nicol è una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, dal timbro particolare e dalla personalità spiccata, è stata scelta da Rudy, che non ha esitato neanche un secondo a farla entrare. Ma conosciamola meglio! Nicol di Amici 2021: chi è, età, canzoni, tutto sulla cantante Nicol Castagna ha 21 anni ed è originaria di Vicenza. E’ nata il 5 dicembre, classe 1999, sotto il segno del Sagittario. Da sempre appassionata di musica, a soli 17 anni ha cominciato a cantare le cover e a pubblicare i suoi video su Youtube, collezionando una ‘marea’ di visualizzazioni. All’attivo ha già tre singoli, ma ora è pronta a imparare nella scuola più famosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare eè una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, dal timbro particolare e dalla personalità spiccata, è stata scelta da Rudy, che non ha esitato neanche un secondo a farla entrare. Ma conosciamola meglio!di: chi è, età, canzoni, tutto sulla cantanteCastagna ha 21 anni ed è originaria di Vicenza. E’ nata il 5 dicembre, classe 1999, sotto il segno del Sagittario. Da sempre appassionata di musica, a soli 17 anni ha cominciato a cantare le cover e a pubblicare i suoi video su Youtube, collezionando una ‘marea’ di visualizzazioni. All’attivo ha già tre singoli, ma ora è pronta a imparare nella scuola più famosa ...

FlaviaGufetta : @urlandosogni Basti pensare che abbiamo scoperto che Nicol e Alex sono molto amici, casualmente, in occasione della… - CHENBAE45959461 : RT @bignesalati: 'sono dentro da due settimane' LO SAPPIAMO VEDIAMO SOLO TE DA QUANDO SEI ENTRATA Alex? Crytical? Nicol? Rea? Luigi? Carol… - Pervinca13 : Poi eravamo dentro la casetta di amici e li vedevamo mentre preparavano le valigie per andare a casa a Natale (io c… - CouchPotato7 : Dario a me è stranamente piaciuto TANTISSIMO in questa esibizione ?? (l'inedito no e manco quello di Nicol) #amici #Amici21 - imfungoo : comunque adesso vi dico i preferiti della mia famiglia di amici anche se non ve ne frega niente! mia sorella: alex… -