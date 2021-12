Muore a 15 anni in ospedale a Novara dopo una caduta sulle piste di Alagna (Di domenica 19 dicembre 2021) Grave incidente sulle piste di sci di Alagna. Nella tarda mattinata di ieri un ragazzo nato nel 2006 ha riportato gravi ferite dopo una caduta sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Le sue condizioni sono apparse subito gravis ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 19 dicembre 2021) Grave incidentedi sci di. Nella tarda mattinata di ieri un ragazzo nato nel 2006 ha riportato gravi feriteunasulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad. Le sue condizioni sono apparse subito gravis ... sul sito.

Advertising

lucatelese : “Se io fossi al governo metterei lo stato di assedio in tutto il paese, sarei molto più dura di mio marito”. Muore… - borghi_claudio : Qui senza problemi a dire che #hastatoilsushi. Ma per mangiare il sushi mi pare serva il supergreenpass no? Oh poi… - fattoquotidiano : Livorno, muore a 59 anni in ospedale dopo aver rifiutato la terapia intensiva. Il medico: “Ha detto no a ogni aiuto” - StampaVercelli : Muore a 15 anni in ospedale a Novara dopo una caduta sulle piste di Alagna - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: Sayaka Kanda, muore a 35 anni la celebre doppiatrice e cantante -