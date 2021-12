Milan-Napoli 0-1 | Inter ringrazia e allunga in vetta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilvince 1-0 sul campo dele lo aggancia al secondo posto in classifica con 39 punti. L’incon 43 punti e 4 lunghezze di vantaggio sugli inseguitori, conquistando il titolo di campione d’inverno. Il big match della 18esima giornata viene deciso dal gol che Elmas realizza al 6?. Corner da destra, colpo di testa all’altezza del primo palo e palla in rete: 0-1. Il vantaggio immediato permette alla formazione di Spalletti di impostare una gara in discesa. Ilmostra un gioco fluido, ilfatica a creare occasioni per il pareggio. Ibrahimovic prova ad inquadrare la porta con un colpo di testa, missione fallita. Il primo tempo scivola via senza altri sussulti. La ripresa, invece, si accende subito con ...

Dopo il 5 - 0 in trasferta contro la Salernitana e la vittoria della Roma per 4 - 1 in casa dell'Atalanta, e in attesa di, l'Inter ha quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Già stasera, dunque, i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d'inverno: ecco come potrebbe succedereIlstende il1 - 0 a San Siro e raggiunge i rossoneri a 39 punti al secondo posto. Decide il gol messo a segno da Elmas al 5'. Il tabellino -Colpo del Napoli a San Siro: la squadra di Spalletti si rialza dopo due ko consecutivi e piega per 1-0 il Milan nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. A decidere il big match una rete ...Tre gare su quattro terminano in pareggio, mentre i partenopei trovano il successo in casa del Milan SI chiude con la vittoria del Napoli questa giornata di campionato: gli azzurri hanno infatti ...