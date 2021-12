Lazio Porto, i lusitani affidano il destino…a una chiromante (Di domenica 19 dicembre 2021) La Lazio affronterà il Porto negli spareggi di EL: i lusitani di si affidano ad una chiromante per prevedere i risultati Lazio-Porto sarà la sfida del prossimo febbraio per quanto riguarda gli spareggi di Europa League, quelli necessari per raggiungere gli ottavi della competizione. I biancocelesti non dovranno stare attenti solo alla forza dei lusitani ma anche a quella della…magia!! Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, la società del presidente Pinto da Costa ha messo sotto contratto una chiromante, Madalena Aroso, per prevedere i risultati delle gare. Dallo scorso luglio lavora per il club percependo uno stipendio di 15mila euro al mese. Un’insidia particolare in più sul cammino europeo degli uomini ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Laaffronterà ilnegli spareggi di EL: idi siad unaper prevedere i risultatisarà la sfida del prossimo febbraio per quanto riguarda gli spareggi di Europa League, quelli necessari per raggiungere gli ottavi della competizione. I biancocelesti non dovranno stare attenti solo alla forza deima anche a quella della…magia!! Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, la società del presidente Pinto da Costa ha messo sotto contratto una, Madalena Aroso, per prevedere i risultati delle gare. Dallo scorso luglio lavora per il club percependo uno stipendio di 15mila euro al mese. Un’insidia particolare in più sul cammino europeo degli uomini ...

