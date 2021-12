Koulibaly cuore d’oro | l’ha fatto per un gruppo di migranti e richiedenti asilo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 dicembre 2021) Kalidou, che si distingue sempre per essere un ragazzo dal, ieri havisita ad alcunidi Arci Mediterraneo. Le sue parole sono state riportate da Fanpage, di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Non amo parlare tanto davanti alle persone, io sono più un tipo che ama i fatti. Il problema è che voi non avete la forza di parlare che ho io, non avete la forza di essere ascoltati. Io ho il diritto e il dovere di farlo, perchè fate parte della società come ne faccio parte io”.Napoli“Quando succede qualcosa e dicono: ‘Vabbè non piangere, c’è di peggio’. È vero, per me c’è sicuramente di peggio, ma per questi ragazzi non lo so. Il loro percorso è più difficile del mio, ...