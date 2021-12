In Europa le startup stanno (finalmente) esplodendo (Di domenica 19 dicembre 2021) Senza dare troppo nell’occhio, gli investimenti nelle imprese digitali del Vecchio Continente continuano a crescere, ma l’Italia è ancora in ritardo Leggi su repubblica (Di domenica 19 dicembre 2021) Senza dare troppo nell’occhio, gli investimenti nelle imprese digitali del Vecchio Continente continuano a crescere, ma l’Italia è ancora in ritardo

Advertising

CodeWithTwitchi : RT @apiemontese: Anno buono per #startup, #innovazione e #climatetech in Europa, ma non per donne e minoranze. E tra gli #SDG vanno forte #… - startzai : RT @apiemontese: Anno buono per #startup, #innovazione e #climatetech in Europa, ma non per donne e minoranze. E tra gli #SDG vanno forte #… - apiemontese : Anno buono per #startup, #innovazione e #climatetech in Europa, ma non per donne e minoranze. E tra gli #SDG vanno… - startzai : RT @DarioMassi: Il mondo delle #startup europee lascia ancora ai margini donne e minoranze - DarioMassi : Il mondo delle #startup europee lascia ancora ai margini donne e minoranze -