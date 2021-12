GF Vip | Miriana Trevisan prova a baciare Biagio D’Anelli

(Di domenica 19 dicembre 2021) Sin da quandoè entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6,non ha mai nascosto dire nei suoi confronti una certa attrazione e di essere disposta a cominciare con lui una sorta di flirt. Maè fidanzato da tre anni e finora si è sempre trattenuto. E lo ha fatto anche ieri sera, sabato, quando come da tradizione del weekend il GF Vip organizza una festa per i ragazzi. Mentre l’uomo era alla consolle, infatti,si è avvicinata a lui e gli ha messo le labbra a un centimetro delle sue, nel chiaro intento di farsi. Non solonon l’ha fatto, ma a un certo punto ha dato un bacino amichevole al naso die si è deliberatamente spostato. Un due di picche, ...

Soleil Sorge attaccaTrevisan/ Appello a Biagio: "Non ti fidare, chi non..." Alessandro Basciano doccia sexy al Gf: il rapporto con Soleil Sorge Alessandro Basciano , nelle sue prime ...Leggi Anche 'Grande Fratello6', Soleil Sorge parla di Alex Belli: 'L'ho visto spento'e Biagio si sono concessi in giardino un momento insieme fatto di sguardi intensi e complicità. ...Oltre alla neo coppia Sorge Basciano, la casa è infuocata dagli sguardi e dai quasi baci di Miriana Trevisan con Biagio D’Anelli ...Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip Biagio d’Anelli non riesce proprio a stare lontano da Miriana Trevisan! Durante la ...