Gabbiadini segna subito, poi magia di Henry: emozioni e pari tra Samp e Venezia (Di domenica 19 dicembre 2021) Termina in parità lo scontro nella zona calda della classifica al Ferraris: 1 - 1 tra Sampdoria e Venezia in una sfida carica di emozioni fino alla fine. segna in avvio di gara Gabbiadini, al 1', con ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Termina intà lo scontro nella zona calda della classifica al Ferraris: 1 - 1 tradoria ein una sfida carica difino alla fine.in avvio di gara, al 1', con ...

Advertising

sportli26181512 : Gabbiadini segna subito, poi magia di Henry: emozioni e pari tra Samp e Venezia: Gabbiadini segna subito, poi magia… - ArmandaGelsomin : RT @DAZN_IT: Gabbiadini: *segna per la prima volta per 4 partite di fila* Noi: ?????? #SampdoriaVenezia #DAZN - Cucciolina96251 : RT @DAZN_IT: Gabbiadini: *segna per la prima volta per 4 partite di fila* Noi: ?????? #SampdoriaVenezia #DAZN - dilevrano_mimmo : RT @DAZN_IT: Gabbiadini: *segna per la prima volta per 4 partite di fila* Noi: ?????? #SampdoriaVenezia #DAZN - Bertolca10 : Manolo #Gabbiadini che segna dopo nemmeno 1' e in più per la quarta volta consecutiva. Occhio che Mancini lo chiama… -