Covid: Regione, primi 2 casi di variante Omicron in Fvg (Di domenica 19 dicembre 2021) "Ieri sera è stato registrato il primo caso di variante Omicron e anche il secondo caso sequenziato stamani in urgenza grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica di Area ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) "Ieri sera è stato registrato il primo caso die anche il secondo caso sequenziato stamani in urgenza grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Genomica ed Epigenomica di Area ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA M… - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - Regione_Sicilia : #Covid19, in #Sicilia via alla prenotazione dei #vaccini per la fascia 5-11 anni - - news_modena : Covid: la regione chiede 120 militari per il tracciamento dei contagi - Emilia Romagna - Attualità - Agricolturabio1 : RT @danieledv79: In Lombardia il @pdnetwork vuole la commissione Covid in Regione, invece a Roma i parlamentari lombardi PD votano contro l… -