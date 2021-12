Covid Lombardia, triplicate le richieste di tamponi: code agli hub, tracciamento in crisi. E alcune farmacie si arrendono (Di domenica 19 dicembre 2021) Contagi Covid in risalita, Ats sotto stress: agende piene al 90% per i tamponi molecolari negli ospedali. Fino a tre ore di coda nei drive through di Milano. La Regione: vanno aumentati gli slot. farmacie sotto assedio per i test rapidi: anche un mese di attesa. Boom dei tamponi fai-da-te Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) Contagiin risalita, Ats sotto stress: agende piene al 90% per imolecolari negli ospedali. Fino a tre ore di coda nei drive through di Milano. La Regione: vanno aumentati gli slot.sotto assedio per i test rapidi: anche un mese di attesa. Boom deifai-da-te

