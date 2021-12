Contrae il covid e si cura in casa con i farmaci per cavalli: ora è in terapia intensiva (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il contagio da covid ha provato a curarsi a casa, da solo, assumendo Ivermectina . Cioè un farmaco antiparassitario , pilastro delle terapie alternative No - Vax , usato anche in campo ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il contagio daha provato arsi a, da solo, assumendo Ivermectina . Cioè un farmaco antiparassitario , pilastro delle terapie alternative No - Vax , usato anche in campo ...

