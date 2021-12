Cade in una dolina, scialpinista salvo dopo una notte all’addiaccio (Di domenica 19 dicembre 2021) BELLUNO – . Era finito con gli sci nel ‘pozzo’ di una profonda dolina carsica, ed è stato recuperato in vita, seppur infortunato, uno scialpinista 47enne di cui da ieri si erano perse le tracce sul Monte Cavallo, in Alpago (Belluno). Riprese oggi le ricerche dell’elicottero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Daniele Nardi e Tom Ballard, il ricordo di Ripa Teatina Aliante ultraleggero Cade in Gallura: due vittime. Precipita tra Italia e Francia, morto pilota Rigopiano, intercettazioni shock nell’inchiesta Valanga al Sestriere, la situazione e la nuova ondata di maltempo Neonata in pericolo salvata dall’Aeronautica Militare Alpinista muore sul Monte Bianco Leggi su webmagazine24 (Di domenica 19 dicembre 2021) BELLUNO – . Era finito con gli sci nel ‘pozzo’ di una profondacarsica, ed è stato recuperato in vita, seppur infortunato, uno47enne di cui da ieri si erano perse le tracce sul Monte Cavallo, in Alpago (Belluno). Riprese oggi le ricerche dell’elicottero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Daniele Nardi e Tom Ballard, il ricordo di Ripa Teatina Aliante ultraleggeroin Gallura: due vittime. Precipita tra Italia e Francia, morto pilota Rigopiano, intercettazioni shock nell’inchiesta Valanga al Sestriere, la situazione e la nuova ondata di maltempo Neonata in pericolo salvata dall’Aeronautica Militare Alpinista muore sul Monte Bianco

Advertising

fattoquotidiano : Torino, cade una gru e muoiono 3 operai. La Cgil accusa i “cantieri Far West”. Nell’Italia dei Migliori, che si stu… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono… - Agenzia_Ansa : Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni, un uomo - prob… - volpe_peppe : RT @fattoquotidiano: Torino, cade una gru e muoiono 3 operai. La Cgil accusa i “cantieri Far West”. Nell’Italia dei Migliori, che si stupis… - _magnopaolo_ : @farted94 Vabbè non si chiamerà mica pizza sta roba qua che appena prendi su una fetta cade tutto sul tavolo come f… -