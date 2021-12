Amici 21: Maria De Filippi stuzzica Alessandra Celentano: “È un po’ str**za” (Di domenica 19 dicembre 2021) La puntata di questo 19 dicembre scottante per la Celentano e la conduttrice Maria De Filippi, che più volte si sono beccate dopo l’esibizione di Cosmary. Maria De Filippi non le manda a dire e, dopo aver sentito l’ennesimo commento negativo da parte di Alessandra Celentano su un ballerino in gara di “Amici 21”, la conduttrice non ce la fa più. E anche durante la puntata di questo pomeriggio, 19 dicembre, la De Filippi manda qualche frecciatina alla giudice. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate in streaming su Mediaset play) POTREBBE INTERESSARTI: Natale Giunta: brutto incidente per lo chef de La prova del cuoco Maria De Filippi stuzzica Alessandra ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021) La puntata di questo 19 dicembre scottante per lae la conduttriceDe, che più volte si sono beccate dopo l’esibizione di Cosmary.Denon le manda a dire e, dopo aver sentito l’ennesimo commento negativo da parte disu un ballerino in gara di “21”, la conduttrice non ce la fa più. E anche durante la puntata di questo pomeriggio, 19 dicembre, la Demanda qualche frecciatina alla giudice. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate in streaming su Mediaset play) POTREBBE INTERESSARTI: Natale Giunta: brutto incidente per lo chef de La prova del cuocoDe...

Advertising

Ildive_73 : @mumba_ex Molto. Ha successo per il carrozzone costruito ad arte da Maria, liti tra professori e tra alunni e I sec… - e_covino : RT @migliaccio31: @marialves53 @claudioborlotto @albertopetro2 @culture_more @GerardLDonadoni @ANNAMAMARIABIA1 @anne_camozzi @quis_gomez @A… - sara01632958 : @sarettaderry23 Me la sono spiegata così: tutti i professionisti, ex di Amici, hanno prima fatto esperienza fuori e… - elipez58 : RT @NadiaZanelli1: @marialves53 @Sensibilia8 @angela3nipoti1 @albertopetro2 @ValerioLivia @DavLucia @culture_more @BaroneZaza70 @migliaccio… - agustin_gut : RT @NadiaZanelli1: @marialves53 @Sensibilia8 @angela3nipoti1 @albertopetro2 @ValerioLivia @DavLucia @culture_more @BaroneZaza70 @migliaccio… -