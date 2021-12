Torino, cede gru e cade su palazzo: travolti 3 operai (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova a Torino. Tre operai sono rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su undi sette piani in via Genova a. Tresono rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: Torino, gru cede e cade su un palazzo travolgendo gli #operai: due morti e tre feriti - Adnkronos : Sul posto, in via Genova, quattro squadre dei vigili del fuoco. #Torino #ultimora - AdriMCMLXI : Torino, gru cede e cade su un palazzo travolgendo gli #operai: due morti e tre feriti - fisco24_info : Torino, cede gru e cade su palazzo: travolti 3 operai: Sul posto, in via Genova, quattro squadre dei vigili del fuo… - fanpage : Tre operai sono rimasti incastrati sotto una parte della gru che ha improvvisamente ceduto travolgendo un palazzo d… -

I festival dell'economia di Trento e Torino saranno in contemporanea ... uno a Torino, annunciato dall'editore Giuseppe Laterza ancora a fine ottobre, e uno a Trento, con le date confermate oggi dalla provincia autonoma. Trento non cede dunque il passo all'avversario e ...

I festival dell'economia di Trento e Torino saranno in contemporanea ... uno a Torino, annunciato dall'editore Giuseppe Laterza ancora a fine ottobre, e uno a Trento, con le date confermate oggi dalla provincia autonoma. Trento non cede dunque il passo all'avversario e ...