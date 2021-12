Terremoto a Milano | forte scossa in tutta la città

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - borghi_claudio : Terremoto molto sensibile avvertito in centro a Milano - medicojunghiano : RT @virginiasacchi: Scossa di #terremoto a #Milano sentita 5 min fa ...mi ballava la sedia - thats_giulia : Amici di Milano e dintorni, spero tutto bene dopo la scossa.. vi capisco fin troppo bene ?? non tanto per la botta,… -

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona di Milano. L'evento sismico, che è durato alcuni secondi, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione: in tanti sui social affermano di aver sentito la scossa. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Milano alle 11:35 di questa mattina. L'epicentro, secondo quanto raccolto dall'INGV, è stato nella provincia di Bergamo. Pochi minuti fa si è avvertita una lunga scossa di terremoto a Milano e in tutta la Brianza. Dalle segnalazioni pervenute dai social, la scossa sembra non aver causato danni.