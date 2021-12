Snowboardcross, la Moioli si riaccende e trionfa a Cervinia (Di sabato 18 dicembre 2021) Torna al successo Michela Moioli: nella prova di Coppa del Mondo di Snowboardcross a Cervinia l'olimpionica di PyeongChang ha messo in fila la statunitense Gulini, l'australiana Brockhoff e l'altra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Torna al successo Michela: nella prova di Coppa del Mondo dil'olimpionica di PyeongChang ha messo in fila la statunitense Gulini, l'australiana Brockhoff e l'altra ...

Advertising

Eurosport_IT : MICHELAAAAAA ???? Ci voleva l'aria di casa! Moioli torna al successo individuale in Coppa del Mondo di snowboardcros… - Coninews : SEI GRANDE MICHI! ?? A Cervinia primo successo stagionale in Coppa del Mondo per Michela #Moioli! ??… - ItaliaTeam_it : MICHI SHOW A CERVINIA! ?? Trionfo in Coppa del Mondo per Michela Moioli! ?? GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEE! #ItaliaTeam |… - Gazzetta_it : Snowboardcross, la Moioli si riaccende e trionfa a Cervinia #snowboard - EmanuelaZocchi : RT @ItaliaTeam_it: MICHI SHOW A CERVINIA! ?? Trionfo in Coppa del Mondo per Michela Moioli! ?? GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEE! #ItaliaTeam | @Fis… -