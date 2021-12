Pfizer: "Vaccino per 2-5 anni non è ancora pronto, avanti test" (Di sabato 18 dicembre 2021) Bisogna ancora aspettare per il Vaccino anti-Covid per i bambini fra i 2 e i 5 anni: la Pfizer ha infatti reso noto che la sperimentazione con due mini dosi in questa fascia di età non ha prodotto i risultati sperati. La risposta immunitaria, si legge nei media americani, non è stata abbastanza forte. Il gruppo farmaceutico ha tuttavia spiegato che il trial andrà avanti con l’inoculazione di una terza mini dose da 3 microgrammi ad almeno due mesi dalla seconda. “Se il test con la terza dose avrà successo, Pfizer e BioNTech prevedono di sottoporre i dati agli enti regolatori per la richiesta di un uso in emergenza per i bambini dai 6 mesi a meno di 5 anni nella prima metà del 2022”, si legge in una nota di Pfizer. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Bisognaaspettare per ilanti-Covid per i bambini fra i 2 e i 5: laha infatti reso noto che la sperimentazione con due mini dosi in questa fascia di età non ha prodotto i risultati sperati. La risposta immunitaria, si legge nei media americani, non è stata abbastanza forte. Il gruppo farmaceutico ha tuttavia spiegato che il trial andràcon l’inoculazione di una terza mini dose da 3 microgrammi ad almeno due mesi dalla seconda. “Se ilcon la terza dose avrà successo,e BioNTech prevedono di sottoporre i dati agli enti regolatori per la richiesta di un uso in emergenza per i bambini dai 6 mesi a meno di 5nella prima metà del 2022”, si legge in una nota di

