Nell’India di Modi | essere una donna indigena è un atto di resistenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) di Jo Woodman, ricercatrice di Survival International In occasione della Giornata Internazionale della, centinaia di donne si erano riunite per commemorare la morte di due giovani Adivasi (indigene) aggredite sessualmente dalle forze di sicurezza nello stato indiano di Chhattisgarh. Dopo lo stupro, una di loro si era suicidata: aveva solo sedici anni. Le donne protestavano contro le esecuzioni extragiudiziali, gli abusi sessuali e gli arresti diventati esperienze quotidiane per molti Adivasi – soprattutto per le donne. La polizia arrivò poco dopo e arrestò una delle loro leader, Hidme Markam: a distanza di nove mesi, Hidme è ancora in carcere secondo il famigerato Unlawful Activities (Prevention) Act (Uapa) indiano – una legge draconiana nata per controllare il terrorismo ma ora usata per mettere a tacere chiunque si esprima contro il governo. In tutte le terre ...