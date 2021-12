Natale, la nutrizionista: “Via libera a frutta secca (Di sabato 18 dicembre 2021) Manca poco al Natale e chi vuole sedersi a tavola con serenità, tenendo un occhio puntato sul mantenimento della forma fisica, ma soprattutto dello stato di salute, ha molti alleati fra gli alimenti tipici del periodo. Fra questi, “la frutta secca. Un semplice e sano spuntino o spezza fame che dobbiamo recuperare dalla tradizione passata, dall’azione antiossidante e antinfiammatoria, ricca di fibre e di proteine che ci danno sazietà. Un toccasana in giorni nei quali si abusa degli zuccheri”. Sono i consigli di Gemma Fabozzi, nutrizionista del centro B-Woman per la salute della donna e docente del Master in Biologia della nutrizione per la riproduzione umana dell’Università Sapienza di Roma. Va ricordato, secondo l’esperta, che “non sarà certo un singolo giorno di eccezione a tavola a inficiare il lavoro fatto nei ... Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Manca poco ale chi vuole sedersi a tavola con serenità, tenendo un occhio puntato sul mantenimento della forma fisica, ma soprattutto dello stato di salute, ha molti alleati fra gli alimenti tipici del periodo. Fra questi, “la. Un semplice e sano spuntino o spezza fame che dobbiamo recuperare dalla tradizione passata, dall’azione antiossidante e antinfiammatoria, ricca di fibre e di proteine che ci danno sazietà. Un toccasana in giorni nei quali si abusa degli zuccheri”. Sono i consigli di Gemma Fabozzi,del centro B-Woman per la salute della donna e docente del Master in Biologia della nutrizione per la riproduzione umana dell’Università Sapienza di Roma. Va ricordato, secondo l’esperta, che “non sarà certo un singolo giorno di eccezione a tavola a inficiare il lavoro fatto nei ...

