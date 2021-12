Natale in lockdown per i no vax: l’ipotesi del governo sul modello austriaco (Di sabato 18 dicembre 2021) Un Natale in lockdown per i no vax? l’ipotesi è sul tavolo, e per ora da Palazzo Chigi non arriva nessuna smentita. Secondo un retroscena de La Stampa, l’Italia potrebbe imitare il modello dell’Austria, dopo averlo già fatto introducendo il Super Green Pass che ricalca la regola “2G” sulle libertà per vaccinati e guariti dal virus. Il ministro della Salute del governo di Vienna, Wolfang Mueckstein, ha stabilito che nei giorni festivi, dal 24 al 26 dicembre e alla fine dell’anno, chi non è vaccinato potrà lasciare la propria casa “solo per fare visita a una persona cara”. Un coprifuoco identico a quello vissuto anche in Italia durante le feste dello scorso anno, ma che nell’era dei vaccini potrebbe essere riservato ai non immunizzati e contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Uninper i no vax?è sul tavolo, e per ora da Palazzo Chigi non arriva nessuna smentita. Secondo un retroscena de La Stampa, l’Italia potrebbe imitare ildell’Austria, dopo averlo già fatto introducendo il Super Green Pass che ricalca la regola “2G” sulle libertà per vaccinati e guariti dal virus. Il ministro della Salute deldi Vienna, Wolfang Mueckstein, ha stabilito che nei giorni festivi, dal 24 al 26 dicembre e alla fine dell’anno, chi non è vaccinato potrà lasciare la propria casa “solo per fare visita a una persona cara”. Un coprifuoco identico a quello vissuto anche in Italia durante le feste dello scorso anno, ma che nell’era dei vaccini potrebbe essere riservato ai non immunizzati e contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, ...

