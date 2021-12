Migranti, Save the Children: oltre 1.300 morti in mare quest'anno (Di sabato 18 dicembre 2021) Da gennaio all'inizio di novembre sono 'oltre 1.315 i morti e i dispersi nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa', mentre altri 28.600 Migranti sono stati 'intercettati in mare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) Da gennaio all'inizio di novembre sono '1.315 ie i dispersi nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa', mentre altri 28.600sono stati 'intercettati in...

