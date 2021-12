Mattonella con yogurt e frutti di bosco: 200 calorie di golosità pura! (Di sabato 18 dicembre 2021) La Mattonella light yogurt e frutti di bosco si rivela una vera e propria opera di alta pasticceria, ma è semplicissima da realizzare. Perfetta per chi è sempre attenta alla linea, apporta meno di 200 calorie a porzione, ma regala un pieno di gusto davvero incredibile. Aromatizzata alla vaniglia, morbida grazie alla presenza della panna, ha una forma invitante e speciale. Il sapore dolce del composto incontra l’aspro delle fragole, dei lamponi, dei mirtilli per un accordo di gusto che conquisterà tutti i palati, anche i più raffinati! Procuratevi, quindi: per il dessert: panna fresca liquida, 300 ml yogurt greco, 500 g miele mille fiori, 15 g vaniglia, ½ baccello zucchero a velo, 30 g foglia di gelatina, 10 g biscotti secchi, 50 g per il top: fragole, 55 g lamponi, 90 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 18 dicembre 2021) Lalightdisi rivela una vera e propria opera di alta pasticceria, ma è semplicissima da realizzare. Perfetta per chi è sempre attenta alla linea, apporta meno di 200a porzione, ma regala un pieno di gusto davvero incredibile. Aromatizzata alla vaniglia, morbida grazie alla presenza della panna, ha una forma invitante e speciale. Il sapore dolce del composto incontra l’aspro delle fragole, dei lamponi, dei mirtilli per un accordo di gusto che conquisterà tutti i palati, anche i più raffinati! Procuratevi, quindi: per il dessert: panna fresca liquida, 300 mlgreco, 500 g miele mille fiori, 15 g vaniglia, ½ baccello zucchero a velo, 30 g foglia di gelatina, 10 g biscotti secchi, 50 g per il top: fragole, 55 g lamponi, 90 ...

